Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Muhaliflere ait tanklar cephede

e ait tanklar cephede

Uğur YILDIRIM
UĞUR YILDIRIM Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 16.9.2018
Muhaliflere ait tanklar cephede
Rus savaş uçakları ve sunun bombardımanına maruz kalan 'de 2 gündür büyük bir sessizlik yaşanıyor. Şehrin güneyinde, batısında ve Hama kırsalında yaşayan onbinlerce insan ise saldırıların devam edeceğini düşünerek sınırına doğru göç etmeye devam ediyor. İdlib için uluslararası arenada taraflar görüşmeye devam etse de Suriye ordusunun İdlib kentinin güney sınırına yaptığı büyük askeri yığınağın ardından bölgede bulunan de cephe hattını güçlendirmek için hendekler açıp bölgedeki savaşçı sayısını artırıyor. Esad ordusunun olası saldırılarına karşı sınır hattında hazırlıklarına devam eden muhalifler sıcak bölgelere ağır silah ve askeri araç takviyesine de başladı. Muhaliflere ait tanklar ve çok sayıda savaşçı da İdlib'de cephe hatlarına gönderildi. İdlib Parlamentosu da Suriye ordusu tarafından düzenlenen saldırılara karşılık verileceğini duyurmuştu. Açıklamada kentin güvenliğini sağlayan silahlı grupların İdlib'in güneyi ve batısında konuşlandığı belirtilmişti.

GECE YARISI SEVKIYAT
İdlib sınırına ve İdlib kırsalına askeri sevkiyat devam ediyor. Obüs ve tank yüklü TIR'lar, komando birlikleri ile askeri araçlardan oluşan konvoy, Hatay'ın Hassa ilçesinden geçerek Reyhanlı'ya geldi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Muhaliflere ait tanklar cephede
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN