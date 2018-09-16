Muhaliflere ait tanklar cephede

Rus
savaş uçakları ve Suriye ordu
sunun bombardımanına maruz kalan İdlib
'de 2 gündür büyük bir sessizlik yaşanıyor. Şehrin güneyinde, batısında ve Hama kırsalında yaşayan onbinlerce insan ise saldırıların devam edeceğini düşünerek Türkiye
sınırına doğru göç etmeye devam ediyor. İdlib için uluslararası arenada taraflar görüşmeye devam etse de Suriye ordusunun İdlib kentinin güney sınırına yaptığı büyük askeri yığınağın ardından bölgede bulunan muhalifler
de cephe hattını güçlendirmek için hendekler açıp bölgedeki savaşçı sayısını artırıyor. Esad ordusunun olası saldırılarına karşı sınır hattında hazırlıklarına devam eden muhalifler sıcak bölgelere ağır silah ve askeri araç takviyesine de başladı. Muhaliflere ait tanklar ve çok sayıda savaşçı da İdlib'de cephe hatlarına gönderildi. İdlib Parlamentosu da Suriye ordusu tarafından düzenlenen saldırılara karşılık verileceğini duyurmuştu. Açıklamada kentin güvenliğini sağlayan silahlı grupların İdlib'in güneyi ve batısında konuşlandığı belirtilmişti. GECE YARISI SEVKIYAT
İdlib
sınırına ve İdlib kırsalına askeri sevkiyat devam ediyor. Obüs ve tank yüklü TIR'lar, komando birlikleri ile askeri araçlardan oluşan konvoy, Hatay'ın Hassa ilçesinden geçerek Reyhanlı'ya geldi.