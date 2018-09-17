ABD'de "ayrımcılık" iddiasıyla dava açan FETÖ firarisine mahkemeden ret

AA muhabirinin ulaştığı mahkeme belgelerine göre, ABD merkezli TD Bank, FETÖ ile bağlantılı Kaynak Holding soruşturması kapsamında hakkında tutuklama kararı bulunan FETÖ firarisi İzzet Akyar'ın banka hesaplarını geçen yıl kapattı.

- Banka, FETÖ bağlantısını gerekçe gösterdi

Banka, kapatma kararına ilişkin Akyar'ın FETÖ bağlantısını ve hesabın ileride bankanın namı için risk arz ettiği gerekçesini gösterdi.

Ayrıca banka, kapatma kararını, ABD Adalet Bakanlığının 2013'te başlattığı Dargeçit Operasyonu (Operation Choke Point) kapsamında aldığını kaydetti. Söz konusu operasyon kapsamında bankalar, kara para aklama ve yolsuzluk gibi suçlara karışma riski gördüğü hesapları kapatabiliyor.

Bunun üzerine Akyar, avukatları aracılığıyla, kendisine Türk ve FETÖ mensubu olduğu için ayrımcılık yapıldığı iddiasıyla 16 Ocak 2018'de New York Güney Bölge Mahkemesinde bankaya dava açtı.

Mahkeme, 14 Eylül'de yaptığı açıklamada, Akyar'a karşı herhangi bir ayrımcılık yapılmadığına hükmederek davayı düşürdü.

- İtirazları kabul edilmedi

Dava kapsamında 12 Nisan 2018 tarihli bir belgede, "Davacının itirazları, ayrımcılık arz etmediğine karar verilen iki hesap kapatma gerekçesine dayanıyor. Bunlardan biri; Gülen hareketinin mensubu olması, diğeri de bankanın Adalet Bakanlığının direktifi üzerine hesabı kapatması. Her ikisinde de herhangi bir ayrımcılık ibaresi bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Akyar'ın kapatma kararına itirazında, FETÖ mensubu olması nedeniyle hesabının kapatıldığını ve bunun da "ayrımcılık" olduğunu iddia ettiği kaydedilen mahkeme metninde, "Davacı, Gülencilerin Türk hükümeti tarafından terör grubu ilan edildiğini ve şüpheli hesap hareketleri nedeniyle Gülencilerin FBI soruşturması altında olduğunu belirtiyor. Terör örgütü olma potansiyeli olan bir grupla ilişkili kişilerin ya da banka hesaplarında şüphe uyandıran işlemleri olan birinin hesabını kapatmak, bir bankanın federal kanunlar çerçevesinde hareket etmesidir, bu ayrımcılık değildir." ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca dava metinlerinde Akyar'ın avukatlarının, Akyar'ın FETÖ mensubu olduğunu vurguladığı ve FETÖ'nün "Fetullah Gülen'in öğretilerinden ilham alan milyonlarca Türk'ün mensubu olduğu kültürel ve ırksal bir hareket" olarak nitelendirildiği dikkat çekti.

- İzzet Akyar kimdir?

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) bünyesinde faaliyet gösterdiği iddiasıyla Kaynak Holding'e ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, firari şüphelileri holdingin eski yönetim kurulu başkanı Naci Tosun ile İzzet Akyar, Cevdet Türkyolu ve Mustafa Talat Katırcıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 64 şüpheli hakkında Haziran 2017'de yakalama kararı çıkarılmıştı.

Mahkeme belgelerine göre Akyar'a 29 Mart 2017'de TD Bank tarafından gönderilen bildiride, hesabın 28 Nisan 2017'de kapatılacağı belirtildi. Akyar'ın avukatları hesabın kapatılması için herhangi bir gerekçe gösterilmediğini iddia etti.

Ancak o dönem basında çıkan haberlerde, FBI'ın FETÖ'nün kara para trafiğinin peşine düştüğü ve bu kapsamda da Akyar, Mustafa Özcan, Cevdet Türkyolu ile Salih Dinçer'in hesaplarının dondurulduğu iddia edilmişti.

FETÖ'nün en önemli holdingi olan Kaynak Holding'de yönetim kurulu başkan yardımcılığı da yapan Akyar, NT Kitap Kırtasiye, Feta Tekstil, Sürat Bilişim Teknolojileri, Sürat ve Nüans Turizm'de de aynı görevde bulunmuştu.

Aynı zamanda Aker eşarplarının da sahibi olan Akyar, Bank Asya'da da denetleme kurulu üyesi ve yönetim kurulu başkanlığı yapmıştı.