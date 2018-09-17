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Bakandan o saldırganlar için kovuşturma izni

Adalet Bakanı Gül, ABD’nin Büyükelçiliği’ne ateş açanlar için ‘Yabancı bir devlete karşı hasmane hareketlerde bulunmak’ suçundan kovuşturma açılmasına izin verdi

ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 17.9.2018
Bakandan o saldırganlar için kovuşturma izni
Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne ateş edilmesi olayıyla ilgili 4 şüpheli hakkında "Yabancı bir devlete karşı hasmane hareketlerde bulunmak" suçundan kovuşturma yapılmasına izin verdi. Başsavcılık yürüttüğü soruşturma kapsamında, 'nun (TCK) 306. maddesinde yer alan "Yabancı bir devlete karşı hasmane hareketlerde bulunmak" suçundan şüpheliler Ahmet Çelikten, Osman Gündaş, Ersin Bayram ve T.B.K. hakkında fezleke hazırladı. Başsavcılık, aynı kanun maddesindeki hüküm gereğince Adalet Bakanı'ndan kovuşturma izni talep etti. de kovuşturma izni verdi.

FETÖ BAĞLANTILI ÇIKTILAR
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği binasına 20 Ağustos'ta silahla ateş edilmiş, saldırıyı gerçekleştirdikleri saptanan Ahmet Çelikten ve Osman Gündaş yakalanmış, şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda saldırıyla ilgisi bulunduğu değerlendirilen 4 kişi daha gözaltına alınmıştı. 6 şüpheliden Çelikten, Gündaş ve Ersin Bayram tutuklanmış, diğer 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Şüphelilerden Gündaş ile patronu Bayram'ın FETÖ ile bağlantıları ortaya konmuştu. Gündaş'ın sosyal medya hesabından 'in videolarını paylaştığı tespit edilmişti. Gündaş'ın çalıştığı lokantanın sahibi olan Ersin Bayram'ın da telefon ve diğer dijital materyallerinin incelenmesi sonucu FETÖ irtibatı belirlenmişti. Bayram'ın, telefonuna FETÖ uygulamaları ile haberleşme programlarını indirdiği de ortaya çıkmıştı.
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Bakandan o saldırganlar için kovuşturma izni
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