Dünya Türkmenleri Hatay’da buluştu

Hatay
'ın Yayladağı ilçesinde dün düzenlenen Dünya ve Suriye
Türkmenleri Buluşma Şöleni'nde 17 ülkeden binlerce Türkmen bir araya geldi. Dünya ve Suriye Türkmenleri Platformu tarafından Kızılgöl mevkisinde yaptırılan 11 bin 500 metrekarelik ay yıldız figürü altında organize edilen etkinlikte mehter takımı ve yöresel kıyafetler giyen atlılar gösteri yaptı. Şölen alanına gelen ziyaretçiler, Selçuklu dönemi kıyafetleri giyen atlılarla fotoğraf çektirdi. Şölene katılan Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva, "Türk milleti olarak birliğe ihtiyacımız var. Bu gibi etkinlikler, o birlik ruhunu daha iyi hissetmemize, birlik bilincini daha iyi kavramamıza vesile oluyor" derken, Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Vecih Cuma ise "Ay yıldızın içinde akraba, soydaşlar, kardeşlerle buluşmak bize onur verdi" diye konuştu.