FETÖ'nün finanse edilmesine ilişkin dava

"Himmet" adı altında para toplayıp FETÖ 'ye mali yardım amacıyla kullandıkları iddiasıyla, TMSF yetkililerinin kayyum olarak atandığı Dumankaya İnşaat 'ın eski sahiplerinin de aralarında bulunduğu 63 sanığın yargılanmasına başlandı

İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısında bulunan salonda yapılan duruşmaya, 12 tutuklu sanık ile aralarında Halit Dumankaya ile çocukları Semih Serhat Dumankaya, Uğur Dumankaya ve Ayla Dumankaya Pirinççi'nin de bulunduğu 23 tutuksuz ve sanık avukatları katıldı.

Sanıkların kimlik tespitinin yapıldığı duruşma, iddianame özetinin okunmasıyla devam ediyor. Mahkeme başkanı, iddianame özetinin tamamlanmasının ardından sanıkların savunmalarının alınmasına başlanacağını belirtti.

İDDİANAMEDEN

İddianamede, sanıklardan Halit Dumankaya, Uğur Dumankaya, Semih Serhat Dumankaya, Ayla Dumankaya Pirinççi, Murat Koca, Ali Rıza Özbek ve Ahmet Akıncıoğlu'nun, "silahlı terör örgütü (FETÖ) yöneticiliği" suçundan 15 yıldan 22 yıl altışar aya kadar, 55 sanığın ise "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7 yıl 6 aydan on beşer yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

Sanıklardan Göksel Işık hakkında ise etkin pişmanlıktan yararlandığı için "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 3 yıl 9 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

İddianamede, özellikle FETÖ adına kullanılan hesaplardaki çeklerin çoğunluğunun Dumankaya grup şirketlerine ait olduğu, şirket sahiplerinin örgüte kurban ve "himmet" adı altında para toplayarak finans kaynağı sağladığı öne sürülüyor.