Hakkâri’nin çalıkuşları

2018-2019 eğitim öğretim yılı başlarken SABAH, Hakkâri
'nin dağ köylerinde yeni kardelenlere umut olan 3 genç kadın öğretmen ile konuştu. Öğretmen olmak en büyük hayalleriydi, Hakkâri'yi gönüllü tercih ettiler, öğrencileri onları çok sevdi onlar da Hakkâri'yi çok sevdi.... İşte Hakkâri'de öğretmenlik yapan 3 öğretmenin hikâyesi: HAKKÂRİ'Yİ TERCİH ETTİ
Ezgi Özkan Ecevit, 29 yaşında, Ankara'da doğdu, büyüdü. Hacettepe Üniversitesi'nden mezun oldu. Tek isteği öğretmen olmaktı, hayallerinin peşinden gitti. Eğitim hayatı boyunca dezavantajlı çocukların hayatlarına nasıl dokunacağını düşündü. Yüksek lisansını yaptı ve KPSS'yi kazanınca Hakkâri'yi gönüllü tercih ederek atandı. "Buraya ilk geldiğim günden beri insanlarından büyük destek gördüm. Eğitimcilere, öğretmenlere saygılarını yitirmemiş insanlar. Maalesef çok az yerde bu saygınlığa sahibiz" diyen Ezgi öğretmen, "2 yıldır buradayım. 30 çocuğum var. 2'nci sınıfta aldım onları şimdi 4'üncü sınıf oldular. Biraz buruğum ama umarım hayatları boyunca önyargıdan uzak, insanlığa fayda sağlarlar" dedi. ANNELİĞİ HİSSEDERSİNİZ...
Dilara Polat, 26 yaşında ve 3 yıldır Hakkâri'nin Akçalı köyünde yatılı okulda öğretmenlik yapıyor. Denizli'de doğdu büyüdü, emekli öğretmen ve esnaf çocuğu. Hayatında Denizli'den başka bir yerde yaşamadı. Gönüllü tercih ettiği Hakkâri, ikinci evi oldu. "Tayinim çıkınca, 'Uzak Hakkâri, gitme' dediler. Kararlıydım öğretmen olacaktım. Oradaki çocukların bize ihtiyacı vardı. Kaçmak olmazdı" diyen Dilara öğretmen, 3 yılda hiç unutulmayacak anılar biriktirdi. Dilara öğretmen, "Bir gün aşırı kar yağışı nedeniyle yollar kapandı. Öğrencilerim hafta sonu evlerine gidemedi. Gece nöbetçisiyim. Okulda yer kalmayınca bazı öğrencilerimi alıp kendi lojmanıma götürdüm. Küçücük çocukların başında öğretmen arkadaşlarımızla sabahladık. Kendi eğitim öğretimin hiçbir safhasında evinden ayrı kalmayan biri olarak bu çocukların okuma aşkı ve fedakarlıklarından çok etkilendim. Öğrencilerimin her 'Öğretmenim!' hitabında gözlerindeki anneye, ablaya, arkadaşa şahit oldum. Benim için çok kıymetliler" diye duygularını anlattı. Dilara öğretmen, velilerin de kendilerine kuvak açtığını söyledi.
Cemile Kartal (29), bir çiftçi ailenin çocuğu. Hakkâri'ye atandı. Zap suyunun kenarında bir köyün ilkokul öğretmeni oldu. Kartal, "Soranlara 'Hakkâriliyim' diyorum. Korkmadan Hakkâri'ye gelin" çağrısı yaptı.