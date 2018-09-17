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’de oluşturulması beklenen ler görüntülendi

Cumhurbaşkanı ve Devlet Başkanı arasında Soçi’de yapılan görüşmeler sonucu 'de oluşturulması planlanan , kameraları tarafından görüntülendi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 17.9.2018 21:17

'nın Soçi kentinde 'nin kentinin kaderini belirleyecek olan Cumhurbaşkanı ve Rusya Devlet Başkanı 'in görüşmesi sona erdi.

Yapılan görüşmeler sonucunda İdlib'de 20 kilometrelik güvenli bir bölge oluşturulması ve muhaliflerin ağır silahları bırakması kararı alındı.

Alınan karara göre olarak oluşturulması beklenen bölgeler kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde bölgenin büyük bir kısmının gerçekleşen saldıralar sonucunda yıkıldığı görülüyor.

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İdlib’de oluşturulması beklenen güvenli bölgeler görüntülendi
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