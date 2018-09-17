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Başkanı 'dan flaş açıklama

Başkanı Yıldırım: "Öğrencilerimiz başta olmak üzere, buradan bütün ülkeye, Türkiye'nin her köşesindeki okullara bir çağrı yapıyorum. Temiz okullar için gelin bir seferberlik başlatalım. Sınıflarımızı, koridorlarımızı, bahçelerimizi, okullarımızın etrafını pırıl pırıl yapalım."

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 17.9.2018 10:01 Güncelleme Tarihi: 17.9.2018 10:14
TBMM Başkanı Binali Yıldırım'dan flaş açıklama

Başkanı okulların açılmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Yıldırım yaptığı açıklama, "Eğitim, bizim milli davamızdır. En güçlü savunma yetişmiş insan gücüdür, anlayışını benimsiyoruz." dedi.

OKULLARA ÇAĞRI

TBMM Başkanı Binali Yıldırım okullara çağrı yaparak, "Öğrencilerimiz başta olmak üzere, buradan bütün ülkeye, Türkiye'nin her köşesindeki okullara bir çağrı yapıyorum. Temiz okullar için gelin bir seferberlik başlatalım. Sınıflarımızı, koridorlarımızı, bahçelerimizi, okullarımızın etrafını pırıl pırıl yapalım." açıklamasını yaptı.

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TBMM Başkanı Binali Yıldırım'dan flaş açıklama
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