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merkezli operasyonu: 12 öğretmene gözaltı

merkezli 4 ilde /'ye yönelik düzenlenen operasyonda, öğretmenlikten ihraç edilen 12 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 3 kişinin de arandığı bildirildi.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 18.9.2018 12:16 Güncelleme Tarihi: 18.9.2018 12:17
Ankara merkezli FETÖ operasyonu: 12 öğretmene gözaltı

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın /'nin Mille Eğitim Bakanlığı'ndaki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Kanun Hükmünde Kararname ile öğretmenlikten ihraç edilen 15 öğretmenin '' kullanıcısı olduğu saptandı. Örgütle halen irtibatlı oldukları tespit edilen şüphelilere yönelik Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi. Ankara, Bursa, ve Çanakkale'de yapılan baskınlarla 12 kişi gözaltına alındı, 3 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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Ankara merkezli FETÖ operasyonu: 12 öğretmene gözaltı
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