Ankara merkezli FETÖ operasyonu: 12 öğretmene gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin Mille Eğitim Bakanlığı'ndaki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Kanun Hükmünde Kararname ile öğretmenlikten ihraç edilen 15 öğretmenin 'Bylock' kullanıcısı olduğu saptandı. Örgütle halen irtibatlı oldukları tespit edilen şüphelilere yönelik Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi. Ankara, Bursa, Isparta ve Çanakkale'de yapılan baskınlarla 12 kişi gözaltına alındı, 3 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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