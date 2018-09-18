Çiçek hakkında suç duyurusu

Ergenekon
ve Balyoz davalarında yargılanan, eski CHP
Milletvekili ve emekli Deniz Piyade Kurmay Albay Dursun Çiçek'in 14 Eylül'de KRT TV'deki çirkin açıklamaları yargıya taşındı. TV programında, iktidarı yargılayacak güçlerinin olmadığını söyleyen başsavcılardan bahsederek "(AK Parti
) Hükümeti indirin yargılayalım" diyen Çiçek hakkında Toplumsal Adalet ve Yardımlaşma Derneği'nden avukat Ela İlden, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda muhalefetin bir kısım mensuplarının sırf hükümeti devirmek amacıyla FETÖ
ile işbirliği içinde hareket ettiklerinin göstergesi olduğuna dikkat çekildi. Çiçek ve ismi tespit edilecek başsavcıların "Hükümetin görevini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs" suçunu işledikleri bildirildi.