Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Zarif ile görüştü

, İranlı mevkidaşı Zarif ile görüştü

Mevlüt 'nun, Bakanı ile telefonda görüştüğü bildirildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 18.9.2018 18:04
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Zarif ile görüştü

Mevlüt 'nun, Bakanı ile telefonda görüştüğü bildirildi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ve İranlı mevkidaşı Zarif telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diğer yandan Çavuşoğlu, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Zambiya'nın Ankara Büyükelçisi Joseph Chilengi, Kongo Cumhuriyeti Büyükelçisi Luc Joseph Okio ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger ile bir araya geldiğini belirtti. Çavuşoğlu, bu görüşmelerde güncel gelişmeleri değerlendirdiğini kaydetti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Zarif ile görüştü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN