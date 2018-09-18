FETÖ sanığının ByLock yazışmaları mahkeme tutanağında

Erzurum'da FETÖ/PDY üyesi olduğu ve örgüte ait yurtta "kat abiliği" yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapse mahkum edilen sanığın örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'taki yazışmalarında dikkat çekici detaylar yer aldı.

Sanığın yazışmalarında, "FBI'ın DEAŞ'la mücadele konusunda örgütten yol haritası konusunda rapor hazırlama isteğini" anlatan mesajlaşma olduğu ortaya çıktı

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada FETÖ/PDY üyesi olduğu için 6 yıl 3 ay hapse çarptırılan tutuklu sanık Fatih Demir'in örgütün gizli haberleşme programı ByLock programı aracılığıyla örgüt mensuplarıyla yaptığı görüşmeler ortaya çıktı.

"FATİH545" KULLANICI ADINI KULLANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Örgüte ait yurtta "kat abiliği" yaptığı öne sürülen Demir'in ByLock görüşmelerine ilişkin hazırlanan "Tespit ve Değerlendirme Tutanağı"nda, Demir'in "fatih545" kullanıcı adıyla ByLock programını 23 Mart 2015 ila 18 Şubat 2016 tarihleri arasında kullandığı aktarıldı.

Tutanakta Demir'in, programdan 240 mesaj ve 72 mail gönderdiği, 162 mesaj ve bin 216 mail aldığı, program üzerinden 4 kez arandığı, kendisinin de 4 kez arama yaptığı kaydedildi.

Demir'in ByLock programında 5 gruba katıldığı anlatılan tutanakta, sanığın ByLock yazışmalarında genel olarak sohbet ve programların durumu, toplantılara kimlerin katılacağı ve katılma durumu, etkinliklerin ayarlanması gibi konuların tespit edildiği belirtildi.

"HEDEFİ CANLI TUTALIM"

Demir'in Bylock yazışmalarında örgüt mensuplarından toplanan paraların yurt dışına yollanmasına yönelik mesajların yer aldığına değinildi.

Tutanakta, toplanacak paralarla ilgili Demir'in kullandığı şu ifadelere yer verildi:

"Hocam ablanın verdiği o parayı abiye teslim ettik. Dediğiniz gibi 275 lirası yurtdışı hedefinize sayılsın, geçen de 80 lira vermişsiniz. 355 lira hedefinizden düşelim. Siz bunun hesabını tutarsınız. Her ayın sonunda bu hedefi canlı tutmak lazım. İnsanlar bulup getirebilirler bir yerlerden. Biz sıkmadan bu gündemi canlı tutmaya çalışalım."

"FBI'DAN ÜST DÜZEY TEMSİLCİLER KATILDI"

Tutanakta, Demir'in F.K. isimli şahsa 7 Ocak 2016'da gönderdiği "temsil" konulu maildeki yazışmalara yer verildi.

Yazışmada ABD'de örgüt mensuplarının toplantılarını anlatan F.K'nin şu ifadelerine yer verildi:

"Amerika genelinde yapılan otel programlarının genel olarak iyi geçtiği H.E'ye anlatıldı. Ş.A.T. abi söz aldı. Programlardan birkaçına FBI'dan üst düzey temsilcilerin konuşmacı olarak katıldığını belirtti. Bunlardan bir tanesi demiş ki 'Biz İşid'le mücadelede zorlanıyoruz. Amerikalıların, Müslümanlar hatta sonradan Müslüman olan beyaz Amerikalılar bile İŞİD'e katılabiliyor... Keşke nasıl bir yol izleyeceğimiz hakkında bize bir rapor hazırlasanız' demiş."