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Son dakika: imamlarıyla ankesör üzerinden görüşen askerlere hapis cezası

Son dakika haberi! ’de / soruşturması kapsamında örgütün imamları ile ankesörlü telefonlarla ardışık şekilde görüştükleri iddiasıyla tutuklu yargılanan iki ihraç üsteğmene ayrı ayrı 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 18.9.2018 16:18 Güncelleme Tarihi: 18.9.2018 16:24
Son dakika: FETÖ imamlarıyla ankesör üzerinden görüşen askerlere hapis cezası

2. 'nde farklı dosyalarda görülen davalarda tutuklu sanıklar Ş.K. ile S.K. ve avukatları hazır bulundu.

Örgüt imamlarının Türk Silahlı Kuvvetleri () mensuplarıyla irtibat kurması ve deşifre edilmelerini önlemek, örgütsel gizliliği korumak amacıyla kontörlü veya sabit telefon hatlarından görüşme yaptıkları tespit edilen eski astsubayların tek tek yargılandığı davalarda her iki sanık da üzerlerine atılı suçlamaları reddederek, beraat ve tahliyelerini istediler.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanıklar ihraç üsteğmen Ş.K.'ye ve ihraç üsteğmen S.K.'ye 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan ayrı ayrı 6 yıl 3 ay hapis cezası ile tahliyelerine karar verdi.

FETÖ SANIKLARINA HAPİS CEZALARI

Ayrıca aynı mahkemede farklı dosyalarda yargılanan tutuksuz sanıklardan kadın A.A.'ya 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay, T.Ç.'ye ise 'örgüte yardım etme' suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi.

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Son dakika: FETÖ imamlarıyla ankesör üzerinden görüşen askerlere hapis cezası
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