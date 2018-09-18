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Son dakika: 'lı 6 terörist, karakola saldırıya hazırlanırken öldürüldü

Son dakika haberi! 'nin Ovacık ilçesi kırsalında dün öldürülen 'lı 6 teröristin, jandarma karakoluna saldırı için hareket halindeyken fark edilip etkisiz hale getirildiği belirtildi.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 18.9.2018 09:56 Güncelleme Tarihi: 18.9.2018 09:57

Ovacık ilçesi Garipuşağı köyü kırsalında hareketlilik tespit edildi. Bunun üzerine bölgeye silahlı ve silahsız 'lar sevk edildi. İHA'lar ile bölgede haraket halinde olan bir grup 'lı terörist saptandı. Teröristlerin, bölgedeki bir jandarma karakoluna saldırıya hazırlandığının belirlenmesi üzerine operasyon başlatıldı. Silahlı İHA'nın havadan ateş altına aldığı bölgeye Jandarma Özel Harekat timleri indirildi. Çıkan çatışmada, 6 terörist etkisiz hale getirildi.
Dün -Pülümür kırsalında da 4 terörist etkisiz hale getirilmişti.

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Son dakika: PKK'lı 6 terörist, karakola saldırıya hazırlanırken öldürüldü
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