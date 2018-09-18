Terör örgütüne darbe üstüne darbe 46 terörist etkisiz

Terör
örgütleriyle mücadele kapsamında güvenlik güçlerince son bir haftada 2 bin 575 operasyon düzenlendi. İçişleri Bakanlığı aranan Teröristler Listesi'nde gri kategorideki "Şervan Çevlik" kod adlı Fırat Dağdelen ile Sabri Kartal'ın da bulunduğu 2'si sözde üst düzey olmak üzere toplam 46 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. ŞIRNAK VE TUNCELİ'DE 15 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ:
Öte yandan TSK
'nın Şırnak
kırsalı ile Irak
kuzeyi Hakurk bölgelerine düzenlediği hava harekatları neticesinde, askeri üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı 5 terörist etkisiz hale getirildi. TSK'nın dün Tunceli
kırsalında yaptığı operasyonda da eylem hazırlığı içinde olduğu tespit edilen 10 terörist etkisiz hale getirildi. Böylece iç güvenlik ve TSK operasyonlarında son bir hafta içerisinde 2'si sözde üst düzey olmak üzere 61 terörist etkisiz hale getirildi.