Türk Kızılayı her ihtimale hazır

Türk Kızılay
'ı İdlib
'de yaşanabilecek her türlü gelişmeye karşı teyakkuzda. Kızılay, haftalardır hazırlıklarını hummalı şekilde yürütüyor. Suriye
sınırında çok sayıda görevli ve gönüllü işbaşında. Eylül başında Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'ın da incelemelerde bulunduğu bölgeye, afet depolarından çadır, gıda ve temizlik maddesi sevkıyatı devam ediyor. Kızılay yetkililerinden alınan bilgiye göre, olası bird göç dalgası için üç kamp bölgesi planlandı. İlk gelen Suriye
liler, Atme kampı civarına, Azez ve Cinderesi bölgelerindeki kamplara eklenecek yeni çadırlara yerleştirilecek. 30 BİN ÇADIR HAZIR
Kızılay, AFAD
ile koordineli olarak yürüttüğü çalışmalar ile bölgedeki depolara çadır, battaniye, gıda kolileri ve hijyen setleri ile takviye etti. Suriye içerisindeki 40 civarındaki kamp, 30 bine yakın çadır kent kapasitesi ile ilk dalganın yerleştirilmesi planlanıyor. İdlib
'den kaçanların sağlık ihtiyacını karşılama adına Sağlık Bakanlığı
ile de yoğun çalışma yürüten Kızılay, bölgedeki 3 büyük hastaneye tıbbi cihaz, malzeme ve ilaç desteği verecek. TÜRK DİYANET VAKFI İDLİB HALKININ YANINDA
Saldırılardan kaçıp Türkiye
sınırına
gelen İdlibli sivilleri
erzak ve gıda yardımı
yapan Türkiye Diyanet
Vakfı (TDV) Suriye
Koordinatörü Mahmut
Temelli SABAH'a konuştu.
Temelli "Bu insanların
ihtiyaçlarını tespit edip
ilk etapta çadır ve barınma
sorunlarını karşılamaya
çalışıyoruz. Gıda ve erzak
yardımı yapıyoruz. Giysi
bankalarımızda aileleri
başta aşağı giydiriyoruz.
Çadır kamplarda yardımlarımız
günlük, haftalık
ve aylık periyotlarla
devam ediyoruz. Kreş
ve okullarımızda çocuklara
hem dini hem de bilimsel eğitim
veriyoruz. Sağlık taramaları
yapıyoruz"
dedi. SAĞLIK PERSONELİ SALDIRILARI GÜLLE PROTESTO ETTİ
Suriye'de İdlib sağlık çalışanları, Esad rejiminin ve destekçilerinin hastanelere ve sağlık ocaklarına düzenlediği hava saldırılarını protesto
etti. Sağlık çalışanları İdlib kent merkezinde yürüyüş yaparak halka gül dağıttı. Yürüyüşte "Sağlık ekipleri hedef değildir" yazılı dövizler dağıtıldı.