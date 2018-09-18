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Türk ı her ihtimale hazır

TÜLAY CANBOLAT Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 18.9.2018
Türk Kızılayı her ihtimale hazır
Türk 'de yaşanabilecek her türlü gelişmeye karşı teyakkuzda. Kızılay, haftalardır hazırlıklarını hummalı şekilde yürütüyor. sınırında çok sayıda görevli ve gönüllü işbaşında. Eylül başında Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'ın da incelemelerde bulunduğu bölgeye, afet depolarından çadır, gıda ve temizlik maddesi sevkıyatı devam ediyor. Kızılay yetkililerinden alınan bilgiye göre, olası bird göç dalgası için üç kamp bölgesi planlandı. İlk gelen liler, Atme kampı civarına, Azez ve Cinderesi bölgelerindeki kamplara eklenecek yeni çadırlara yerleştirilecek.

30 BİN ÇADIR HAZIR
Kızılay, ile koordineli olarak yürüttüğü çalışmalar ile bölgedeki depolara çadır, battaniye, gıda kolileri ve hijyen setleri ile takviye etti. Suriye içerisindeki 40 civarındaki kamp, 30 bine yakın çadır kent kapasitesi ile ilk dalganın yerleştirilmesi planlanıyor. 'den kaçanların sağlık ihtiyacını karşılama adına ile de yoğun çalışma yürüten Kızılay, bölgedeki 3 büyük hastaneye tıbbi cihaz, malzeme ve ilaç desteği verecek.

TÜRK VAKFI İDLİB HALKININ YANINDA
Saldırılardan kaçıp sınırına gelen İdlibli sivilleri erzak ve gıda yardımı yapan Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Suriye Koordinatörü Mahmut Temelli SABAH'a konuştu. Temelli "Bu insanların ihtiyaçlarını tespit edip ilk etapta çadır ve barınma sorunlarını karşılamaya çalışıyoruz. Gıda ve erzak yardımı yapıyoruz. Giysi bankalarımızda aileleri başta aşağı giydiriyoruz. Çadır kamplarda yardımlarımız günlük, haftalık ve aylık periyotlarla devam ediyoruz. Kreş ve okullarımızda çocuklara hem dini hem de bilimsel eğitim veriyoruz. Sağlık taramaları yapıyoruz" dedi.

SAĞLIK PERSONELİ SALDIRILARI GÜLLE PROTESTO ETTİ
Suriye'de İdlib sağlık çalışanları, Esad rejiminin ve destekçilerinin hastanelere ve sağlık ocaklarına düzenlediği hava saldırılarını etti. Sağlık çalışanları İdlib kent merkezinde yürüyüş yaparak halka gül dağıttı. Yürüyüşte "Sağlık ekipleri hedef değildir" yazılı dövizler dağıtıldı.
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