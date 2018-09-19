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Son dakika: merkezli operasyonu: 13 askere gözaltı

Son dakika haberi! merkezli 9 ilde yapılan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (/PDY) soruşturmasında 7'si muvazzaf, 13 asker gözaltına alındı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 19.9.2018 15:37 Güncelleme Tarihi: 19.9.2018 15:48

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, /PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik yaptığı operasyon düzenledi. , , , , Hatay, Gaziantep, , ve 'de yapılan baskınlarda 7'si muvazzaf 13 asker yakalandı.
Gözalına alınan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Şüphelilerin, birbirleriyle ankesörlü ve büfe telefonlarıyla irtibat kurdukları cep telefonlarından örgütün gizli haberleşme programı olan 'Bylock' yüklemedikleri belirlendi. Ayrıca şüphelilerin çocuklarını örgütün okul ve dershanelerine göndermedikleri de ortaya çıktı. Gözaltına alınan 13 kişinin emniyetteki sorgusu sürüyor.

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Son dakika: Adana merkezli FETÖ operasyonu: 13 askere gözaltı
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