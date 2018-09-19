Ahmet Şık Almanlara yalvardı!

Ahmet Şık Almanya'da yayın yapan bir televizyon kanalına röportaj verdi. Ülke içindeki yürütülen olumlu faaliyetlere muhalefet olmakla yetinmeyen Şık, Türkiye'nin aday olduğu 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapmaması için kara propaganda çalışmaları gerçekleştiriyor.

Ahmet Şık, Euro 2024'ün Türkiye'ye verilmemesi için Alman kanalında böyle yalvardı

"2024'ÜN TÜRKİYE'YE VERİLMESİ YANLIŞ OLUR"

Maaşını Türkiye'nin ödediği milletvekili Şık, Türkiye karşıtı propaganda faaliytleri yürüterek Türkiye'nin uluslararası alanda önemli projelere sahiplik yapmasını engellemeye çalışıyor. Alman WDR kanaına demeç veren Şık, Türkiye'yi kötüleyen ifadeler kullandı.

Ülke içerisindeki pek çok iyi meseleye çomak sokmaya çalışan ekipten olan Şık, bu sefer de hedefine Türkiye'nin Euro 2024'e ev sahipliği yapmasını aldı. Alman kanalına konuşan Ahmet Şık: "EURO 2024'ün ev sahipliğinin Türkiye'ye verilmesi yanlış olur." dedi.