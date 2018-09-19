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'li Belediye Başkanı'na silahlı saldırı

'nın Başkanı 'li Abdülhakim Ayhan'ın da içerisinde bulunduğu makam aracı olarak kullanılan zırhlı cipe, uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Saldırıda şans eseri yaralanan olmadı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 19.9.2018 11:49 Güncelleme Tarihi: 19.9.2018 11:54
AK Parti'li Belediye Başkanı'na silahlı saldırı

Olay, saat 11.00 sıralarında Akçakale ilçe merkezinde meydana geldi. Başkanı 'li Abdülhakim Ayhan'ın makam aracı olarak kullandığı 34 ECZ 27 plakalı zırhlı cipe, hareket halindeyken kimliği belirsiz kişiler tarafından uzun namlulu ve pompalı tüfeklerle ateş açıldı.



Saldırıda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, araçta hasar oluştu. Ayhan saldırı sonrası belediyeye geçerken, özel harekat polislerinin de sevk edildiği olay yerinde kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.



Akçakale Belediye Başkanı AK Parti'li Abdülhakim Ayhan'ın makam aracına, 20 Ekim 2015 tarihinde, kent merkezinde taşlı saldırı düzenlenmiş, olayda yaralan olmamış, araçta hasar oluşmuştu.

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AK Parti'li Belediye Başkanı'na silahlı saldırı
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