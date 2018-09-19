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Aranan 2 şüphelisi 'de yakalandı

 ve 'de /PDY soruşturmaları kapsamında aranan 2 şüpheli, 'de polis tarafından gözaltına alındı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 19.9.2018 17:06 Güncelleme Tarihi: 19.9.2018 17:29
Aranan 2 FETÖ şüphelisi Nevşehir'de yakalandı

adli makamları tarafından /PDY terör örgütünün deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 'Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme' suçundan aranan F.D., Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekiplerince koordineli yapılan operasyonda yakalanarak, Diyarbakır'dan gelen polislere teslim edildi.

Öte yandan, Gülşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, adli makamları tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmaları kapsamında, 'Örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme' suçundan aranan H.E. de yakalandı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi.

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Aranan 2 FETÖ şüphelisi Nevşehir'de yakalandı
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