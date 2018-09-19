Aranan 2 FETÖ şüphelisi Nevşehir'de yakalandı

Diyarbakır adli makamları tarafından FETÖ/PDY terör örgütünün deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 'Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme' suçundan aranan F.D., Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekiplerince koordineli yapılan operasyonda yakalanarak, Diyarbakır'dan gelen polislere teslim edildi.

Öte yandan, Gülşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Edirne adli makamları tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmaları kapsamında, 'Örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme' suçundan aranan H.E. de yakalandı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi.