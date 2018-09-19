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le suçlanan Fransız rahip etti

gazetesinde yer alan habere göre, Rouen'da le suçlanan 38 yaşındaki Jean-Baptiste Sebe isimli rahip, kilisede etti.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 19.9.2018 21:41
Cinsel tacizle suçlanan Fransız rahip intihar etti

Haberde, bir kadının, kızının söz konusu rahip tarafından e uğradığı yönünde kilisenin başpiskoposuna şikayette bulunduğu belirtildi.

Rouen Savcısı Etienne Thieffry, basına yaptığı açıklamada, rahibin ından sonra cinsel taciz olayının ortaya çıktığını belirtti.

'da Lyon Katolik Kilisesi Kardinali Philippe Barbarin'in, taciz ve cinsel saldırıları gizlediği iddiasıyla yargılandığı dava devam ediyor. Barbarin ve 6 kişinin daha yargılandığı davanın duruşması Ocak 2019'da görülecek. Ülkede tacizci papazların adalete teslimi ve görevine son verilmesi yerine ülkelerinde görevlendirildiğinin ortaya çıkması kamuoyunda büyük tepkiyle karşılanmıştı.aa

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Cinsel tacizle suçlanan Fransız rahip intihar etti
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