Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Erdoğan’ın ‘Gaziler Günü’ mesajı: Bayrağımız sizinle dalgalanıyor

Erdoğan’ın ‘’ mesajı: Bayrağımız sizinle dalgalanıyor

Giriş Tarihi: 19.9.2018
Erdoğan’ın ‘Gaziler Günü’ mesajı: Bayrağımız sizinle dalgalanıyor
, dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi: Gazilerimiz, fedakârlıklarıyla bizlere nice şanlı zaferler ve kahramanlıklarla dolu bir geçmiş armağan etmiştir. Ay yıldızlı al bayrağımız, onların cesaretleri sayesinde vatanımızın semalarında gururla dalgalanmakta, ezanımız beş vakit minarelerimizden özgürce okunmaktadır. (...) Askerlerimizin, polisimizin ve güvenlik korucularımızın terörle kahramanca mücadeleleri ve tüm fertleriyle milletimizin 15 Temmuz'daki direnişi bunun en güzel örneğidir.

SON TERÖRİSTE KADAR MÜCADELE
Gaziler Günü nedeniyle mesaj yayımlayan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, mücadelenin "son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar" devam edeceği mesajını paylaştı. Genel Başkanı de "Şehit ve gazilerimizin emanetlerini zedelemeden, hatıralarını lekeletmeden muhafaza etmek şu günkü sancılı ve sıkıntılı ortamda herkesin en temel sorumlulukları arasındadır" ifadesini kullandı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Erdoğan’ın ‘Gaziler Günü’ mesajı: Bayrağımız sizinle dalgalanıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN