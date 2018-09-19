Erdoğan’ın ‘Gaziler Günü’ mesajı: Bayrağımız sizinle dalgalanıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Gaziler Günü
dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi: Gazilerimiz, fedakârlıklarıyla bizlere nice şanlı zaferler ve kahramanlıklarla dolu bir geçmiş armağan etmiştir. Ay yıldızlı al bayrağımız, onların cesaretleri sayesinde vatanımızın semalarında gururla dalgalanmakta, ezanımız beş vakit minarelerimizden özgürce okunmaktadır. (...) Askerlerimizin, polisimizin ve güvenlik korucularımızın terörle kahramanca mücadeleleri ve tüm fertleriyle milletimizin 15 Temmuz'daki direnişi bunun en güzel örneğidir. SON TERÖRİSTE KADAR MÜCADELE
Gaziler
Günü nedeniyle mesaj yayımlayan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, mücadelenin "son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar" devam edeceği mesajını paylaştı. MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
de "Şehit ve gazilerimizin emanetlerini zedelemeden, hatıralarını lekeletmeden muhafaza etmek şu günkü sancılı ve sıkıntılı ortamda herkesin en temel sorumlulukları arasındadır" ifadesini kullandı.