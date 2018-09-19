FETÖ'nün "mahrem imamlarına" operasyon

Zonguldak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "ardışık arama ve kripto şifreleme" yöntemlerini kullandıkları iddiasıyla adlisevk edilenlen 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, "ardışık arama ve kripto şifreleme" yöntemlerini kullandıkları iddiasıyla aralarında örgütün mahrem imamları ile "asker eşlerinden sorumlu abla"nın da olduğu öne sürülen 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından Ali S. ve Semih K, güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi.

Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Semih K. tutuklanırken, Ali S, adli kontrol ve yurt dışı yasağıyla serbest bırakıldı. Bu arada Aynur Y'nin ise emniyetteki ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

OLAY

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 14 Eylül'de örgütün TSK'daki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, "ardışık arama ve kripto şifreleme" yöntemlerini kullandıkları iddiasıyla aralarında örgütün mahrem imamları ile "asker eşlerinden sorumlu abla"nın olduğu 9 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmış, karar doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından merkez, Ereğli ve Alaplı ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlenmişti.

Operasyonda, "askerlerden sorumlu imamlar" olduğu iddia edilen Ufuk Y, Fatih Ç. ve Suat K, "asker eşlerinden sorumlu abla" olduğu ileri sürülen Leyla G, astsubay Sefa Y, Kara Harp Okulu'ndan terk Aykut K, Ali S, Semih K. ile Aynur Y. gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 17 Eylül'de mahkemeye sevk edilen 1'i kadın 6 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.