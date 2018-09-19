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'dan mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı , gazi olma şerefine ulaşan, şehitlik mertebesine erişemediği için hayıflanan kahraman gazilerle gurur duyduklarını belirterek, "Ülkemiz ve milletimiz gazilerimizin bu ruhuyla sonsuza dek payidar kalacaktır." ifadesini kullandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 19.9.2018 11:20 Güncelleme Tarihi: 19.9.2018 11:34
Fuat Oktay'dan Gaziler Günü mesajı

Oktay, 19 Eylül dolayısıyla sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı :Gazi olma şerefine ulaşan, şehitlik mertebesine erişemediği için hayıflanan kahraman gazilerimizle gurur duyuyoruz. Ülkemiz ve milletimiz gazilerimizin bu ruhuyla sonsuza dek payidar kalacaktır.

Fuat Oktay, gazilerin, dün 'de, Sakarya'da, bugün yurt içi ve yurt dışında terörle mücadelede, 15 Temmuz'da aziz vatanın her bir karış toprağında gövdesini siper ederek vatan ve bayrak müdafaasının önemini tüm dünyaya kararlılıkla gösterdiğini bildirdi.

"Gazi olma şerefine ulaşan, şehitlik mertebesine erişemediği için hayıflanan kahraman gazilerimizle gurur duyuyoruz. Ülkemiz ve milletimiz gazilerimizin bu ruhuyla sonsuza dek payidar kalacaktır." ifadesini kullanan Oktay, şunları kaydetti:

"Bu vesileyle Sultan Alparslan'dan, Fatih Sultan Mehmet'e, 'ten bugüne vefat eden tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyor, hayatta olan gazilerimize saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Vatan size minnettardır."

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Fuat Oktay'dan Gaziler Günü mesajı
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