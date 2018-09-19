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İngilizlerden skandal provokasyonu

'nin güneyinde güvenliğini sağlama çabaları İngiliz Economist dergisinde yayınlanan bir makalede değerlendirildi. Makalede tepkiye yol açan ifadelere yer verildi: "Türkiye, 1930'larda Hatay'ı 'den ayırdı, şimdi sıra 'de."

Giriş Tarihi: 19.9.2018 22:05
İngilizlerden skandal Türkiye provokasyonu

son yıllarda özellikle sınırda gösterdiği terör önleyici faaliyetler ile tüm örgütlere karşı mücadele veriyor. Özellikle Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı ile 'ya önemli bir darbe vuran Türkiye'nin bu haklı mücadelesi Batı medyası tarafından işgalcilik olarak görülüyor.

Terör örgütlerinin kol gezdiği , Afrin gibi bölgeleri özgürleştiren Türkiye, merkezli tarafından işgal gücü olarak gösteriliyor.

"HATAY SURİYE'NİNDİ"

Özellikle 17 Eylül'de gerçekleştirilen Soçi zirvesinden sonra elde edilen diplomatik başarıyı değerlendiren The Economist, yayınlanan makalede skandal ifadelere yer verdi.

1930'da Hatay'ın Türkiye tarafından işgal ile zorla 'den koparıldığını yazılan dergide, özellikle için yine aynı sonun beklendiği yazıldı.

SIRA İDLİB'DE

Dünyanın en pretsijli medya organlarından biri olan The Economist'te yer alan ifadeler skandal boyutta. "Türkiye, Hatay ile birlikte yine bir Suriye toprağı olan İdlib'e gözünü dikti" ifadeleriyle yer alan dergide sınırda oluşturulan çatışmasızlık bölgesinin bu amaçla oluşturulduğu iddia ediliyor.

The Economist geçmişte de Türkiye aleyhinde ifadelere yer veren yazıları yayınlamıştı.

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İngilizlerden skandal Türkiye provokasyonu
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