MİT’teki kripto FETÖ’cülere operasyon

Ankara
Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ
) Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT
) Sinyal İstihbarat Dairesi'ndeki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 15 muvazzaf astsubay hakkında gözaltı kararı verdi. 14 askerin gözaltına alındığı öğrenildi. Söz konusu sızma kriptoların Sinyal İstihbarat Dairesi'ndeki gizli belgeleri örgüte sızdırdıkları iddia ediliyor. Diğer taraftan Ankara merkezli 4 ilde yürütülen operasyonda, öğretmenlikten ihraç edilen 12 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 3 kişinin de arandığı bildirildi. İstanbul
merkezli 17 ilde düzenlenen operasyonda da ByLock
'u kullandıkları gerekçesiyle 69 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonlarda 19'u ByLock kullanıcısı, 8'i de FETÖ'nün mali yapılanmada yer aldıkları iddia edilen toplam 27 şüpheli gözaltına alındı. Eskişehir
'de, astsubay Ö.A., Balıkesir
'de öğretmen E.Ö, Manisa
'da ise 4 şüpheli gözaltına alındı.