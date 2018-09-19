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’teki kripto ’cülere operasyon

ERKAM ÇOBAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 19.9.2018
MİT’teki kripto FETÖ’cülere operasyon
Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün () Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı () Sinyal İstihbarat Dairesi'ndeki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 15 muvazzaf astsubay hakkında gözaltı kararı verdi. 14 askerin gözaltına alındığı öğrenildi. Söz konusu sızma kriptoların Sinyal İstihbarat Dairesi'ndeki gizli belgeleri örgüte sızdırdıkları iddia ediliyor. Diğer taraftan Ankara merkezli 4 ilde yürütülen operasyonda, öğretmenlikten ihraç edilen 12 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 3 kişinin de arandığı bildirildi.
merkezli 17 ilde düzenlenen operasyonda da 'u kullandıkları gerekçesiyle 69 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonlarda 19'u ByLock kullanıcısı, 8'i de FETÖ'nün mali yapılanmada yer aldıkları iddia edilen toplam 27 şüpheli gözaltına alındı.
'de, astsubay Ö.A., 'de öğretmen E.Ö, 'da ise 4 şüpheli gözaltına alındı.
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MİT’teki kripto FETÖ’cülere operasyon
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