Son dakika: Başkan Erdoğan ABD'li şirket temsilcilerini kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'de faaliyet gösteren ABD'li şirketlerin temsilcileriyle görüşmesi başladı.

Son dakika haberine göre; görüşmede üst düzey yöneticilerle karşılıklı fikir alışverişinde bulunulacak. Firmalara, 'yatırımlarınızı devam ettirin, yatırım yapmaktan çekinmeyin mesajı' en üst seviyeden verilecek. Başkan Erdoğan'ın Ekonomi kurmayları da katılımcılar arasında...

Görüşmenin ardından Erdoğan şu açıklamaları yaptı:



Başkan Erdoğan: Türkiye serbest piyasa prensiplerinden asla taviz vermeyecek. Türkiye değişen şartlara göre gerekeni yapar.



Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan sabah.com.tr'de...