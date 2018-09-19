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: Başkan Erdoğan 'li şirket temsilcilerini kabul etti

haberi... Başkan Erdoğan'ın 'de faaliyet gösteren 'li şirketlerin temsilcileriyle görüşmesi başladı

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 19.9.2018 19:39 Güncelleme Tarihi: 19.9.2018 21:19
Son dakika: Başkan Erdoğan ABD'li şirket temsilcilerini kabul etti

Başkan 'ın 'de faaliyet gösteren 'li şirketlerin temsilcileriyle görüşmesi başladı.

haberine göre; görüşmede üst düzey yöneticilerle karşılıklı fikir alışverişinde bulunulacak. Firmalara, 'yatırımlarınızı devam ettirin, yatırım yapmaktan çekinmeyin mesajı' en üst seviyeden verilecek. Başkan Erdoğan'ın Ekonomi kurmayları da katılımcılar arasında...
Görüşmenin ardından Erdoğan şu açıklamaları yaptı:


Başkan Erdoğan: Türkiye serbest piyasa prensiplerinden asla taviz vermeyecek. Türkiye değişen şartlara göre gerekeni yapar.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan sabah.com.tr'de...

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Son dakika: Başkan Erdoğan ABD'li şirket temsilcilerini kabul etti
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