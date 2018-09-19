Süleyman Soylu: PKK son nefesine geldi

Çankırı
'da düzenlenen 31. Ahilik Haftası ve Yaran Kültürü Kutlamaları ile Çankırı Emniyet Müdürlüğü'nün yeni hizmet binasının açılışına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
terörle mücadeleye ilişkin önemli mesajlar verdi. Soylu, "Dün bu saatlerde Hakkari Çukurca'daydım. Çukurca'nın yollarına harcanacak para artık PKK
'ya gitmiyor, oradaki vatandaşa hizmete gidiyor" dedi. ÜSTLERİNİ ÇİZİYORUZ
Türkiye'nin her yerinde başarılı çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayan Bakan Soylu, "Sınırlarımızı en iyi şekilde koruyoruz. İçerde artık PKK son nefesine gelmiştir. Arananların renkli listesinde olanları elimize aldık teker teker üstlerini çiziyoruz. Çankırı'dan söylüyorum terör örgütü için bu kış çok sert geçecek. Bütün hazırlıklarımızı yaptık. Kahramanlarımız yazın nasıl güçlü bir çalışma ortaya koymuşsa sonbahar ve kış da terör örgütleri için çok sert olacak. Geçen yılın tamamında bu renkli listelerden 63 teröristi etkisiz hale getirdik. Bu yıl sene sonu gelmeden bizim evlatlarımız 65 tanesini etkisiz hale getirdi. Dün Tunceli'de 10 teröristi daha etkisiz hale getirdik. Bunların bütün kırıntılarını süpürüyoruz" diye konuştu. TEYAKKUZ HALİNDEYİZ
Uyuşturucu operasyonlarının da sürdüğünü kaydeden Soylu şunları söyledi: "Sadece 2018 yılı 18 Eylül tarihine kadar 15 bin 262 uyuşturucu satıcısını tutuklayarak cezaevine gönderdik. Bir başka kanayan yaramız olan trafikte tam teyakkuz halindeyiz. Türkiye'nin güney sınırındaki problemleri bölge ülkelerle çözmek üzere ciddi bir irade ortaya koyuyoruz. Orta Doğu
'ya gelecek barışın Türkiye'ye ve mazlum milletlere ne kazandıracağını birileri çok iyi biliyor ve rahatsız oluyorlar. Bu bölgelere kalıcı barış gelecektir ve Türkiye bunda en büyük pay sahibi olan ülke olarak tarihe geçecektir." 5 TERÖRİST SALDIRI HAZIRLIĞINDA VURULDU
Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Irak'ın kuzeyinde düzenlenen hava harekatında silahlı 5 terörist etkisiz hale getirildi. Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede, Avaşin-Basyan bölgesine düzenlenen hava harekatı sonucunda öldürülen teröristlerin üs bölgelerine saldırı hazırlığı içinde olduğunun tespit edildiği belirtildi. 9 HAİN TUTUKLANDI
Öte yandan Zeytin Dalı Harekatı'nda Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ile Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nı şehit eden 9 YPG/PKK'lı terörist, Suriye'de yakalanmalarının ardından dün çıkarıldıkları Hatay 2. Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.