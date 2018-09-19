Son dakika: Van'da terör operasyonu

Van'ın Özalp ilçesindeki terör operasyonunda arazide gömülü silah ve mühimmat bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, duyarlı vatandaşların, arazide silah ve mühimmat olduğu yönündeki ihbarı üzerine, operasyon düzenlendi.

MÜHİMMATLAR ELE GEÇİRİLDİ

Altınboğa Mahallesi kırsalında toprağa gömülü bir AK-47 piyade tüfeği, Sten marka makineli tabanca, AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 13 AK-47 piyade tüfeği fişeği bulundu.

Bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonların, yine halkın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız devam edeceği vurgulandı.