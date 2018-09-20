19 mahrem asker yakalandı

Adana'da, örgüt imamlarıyla ankesörlü telefonlar aracılığıyla irtibat kurdukları belirlenen, bir üsteğmen, 3 teğmen ve 9 asteğmen olmak üzere toplam 13 asker gözaltına aldı. Örgütün askeri mahrem yapılanmasında yer alan şüphelilerden 7'sinin hala birliğinde aktif görevde olduğu öğrenildi. Sivas'ta da mahrem askeri yapılanma içinde yer alan bir jandarma subay, bir hava astsubay ve 2 jandarma uzman çavuş ile 2 eski askeri okul öğrencisi gözaltına alındı. Trabzon'da ByLock kullandıkları belirlenen, 2 kişi gözaltına alındı. Zonguldak'ta askeri mahrem imam Semih K., Siirt'te ise örgüt üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve Tillo ilçesinde yakalanan M.A. tutuklandAntalyalya ve Nevşehir'de 9 kişi gözaltına alındı. İzmir'de 6 kişi gözaltına alındı.

Ziya Ramoğlu

Yüksel Menekşe