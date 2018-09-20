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'den 'ya yeni yaptırımlar

Dışişleri Bakanlığı, 'da savunma ve istihbarat alanlarında rol oynayan 33 kişi ve kuruluşu, "Yaptırımlar Yoluyla Amerika'nın Düşmanlarıyla Mücadele" yasası kapsamında "Özel Belirlenmiş Kişiler" listesine aldı. Bakanlık ayrıca, Rusya ile askeri alandaki ilişkisinden dolayı li bir askeri kurumu da yaptırım listesine aldı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 20.9.2018 21:33 Güncelleme Tarihi: 20.9.2018 21:41
ABD'den Rusya'ya yeni yaptırımlar

Dışişleri Bakanlığı, Başkanı 'ın "Yaptırımlar Yoluyla Amerika'nın Düşmanlarıyla Mücadele" (CAATSA) yasası kapsamında yeni imzaladığı bir başkanlık kararnamesi uyarınca 'ya yeni yaptırımlar getirdi.

Bakanlık Sözcüsü Heather Nauert imzalı yazılı açıklamada, Trump'ın verdiği yetkiye dayanarak söz konusu yaptırım kararlarının alındığı bildirildi.

ABD'nin yaptırım kararının perde arkası

Buna göre ABD, Rusya Federasyonu'nda askeri ve istihbarat alanlarında görevi bulunan 30 kişi ve 3 kuruluşu, CAATSA'nın 231. bölümündeki "Özel Belirlenmiş Kişiler" listesine ekledi. Söz konusu listeye eklenen kişi ve kuruluşlarla bundan sonra iş yapan kişi ve kuruluşlar ABD yaptırımlarına maruz kalabilecek.

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ÇİN İLE SAVAŞA DEVAM

Öte yandan Bakanlık, aynı açıklamasında Rusya Federasyonu ile askeri ilişkisi nedeniyle 'e ait askeri bir kurumu ve kurumun direktörünü de yaptırım listesine aldı.

Açıklamada, söz konusu Çinli kurumun, zaten "Özel Belirlenmiş Kişiler" listesinde yer alan bir Rus askeri firmasıyla alışveriş yapması ve 'dan savaş uçağı ve füze sistemleri alınmasında rol oynaması nedeniyle yaptırıma maruz kaldığı ifade edildi.

Kongre'den geçen yıl temmuz ayında geçen "Yaptırımlar Yoluyla Amerika'nın Düşmanlarıyla Mücadele" yasası, Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi ve ABD başkanlık seçimlerine müdahale girişimi nedeniyle Moskova'ya yaptırımlar getirilmesinin önünü açmıştı.

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ABD'den Rusya'ya yeni yaptırımlar
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