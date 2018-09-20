Azeri işadamını katleden katil 3 saatte yakalandı

Ünlü Azeri işadamı İtimat İsmaiyılov'u öldürdüğü ileri sürülen Azeri eski polis şefi, emekli albay ve işadamı Gözal Damirov da yapılan operasyonla 3 saatte yakalandı.

Bakırköy Florya'da ofisi bulunan Azeri işadamı Etimat İsmaiyılov, akşam saatlerinde Azeri eski polis şefi Gözel Damirov ile buluştu. İkili çay içiyordu. Bu sırada tartışma başladı. Alacak verecek meselesinden kaynaklandığı öne sürülen tartışma sonucunda Damirov, silahını çekerek İsmaiyılov'a peş peşe ateş açtı.





SSCB döneminde Azerbaycan Cumhuriyet Başsavcılığı ve bir dönemde Adalet Bakanlığı yapan İlyas İsmaiyılov'un oğlu olan işadamı İtimal İsmaiyılov başına 2 kurşun isabet ederken kalbine de 1 kurşun isabet etti.

Bir çocuk banası olan İsmaiyılov, yaralı olarak kaldırıldığı hastanede bir süre kalbinin durması suretiyle hayatını kaybetti. İsmaiyılov'u vurduktan sonra büro çalışanlarına da silah doğrultarak olaynyerinden çıkan Damirov kayaıplara karıştı.

İstanbul Organize ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Beşiktaş Emniyet Müdürlüğü ekiplernin de desteği ile Beşiktaş Meydanı'nda yürüdüğü sırada katili yakaladı. Damirov'un üzerinde olayda kullandığı silah da ele geçirildi.





Katilin şoförü de yanındaydı

İki şüpheli İstanbul Asayiş Şube Mürülüğü'ne götürüldü.

Emekli albay olan Gözal Damirov'un 1990'lı yılların başında Azerbaycan'da İl Emniyet Müdürlüğü görevinde bulunduğu, Bakü'de bir buzdolabı fabrikasının yöneticisi olduğu belirtildi. Damirov'un Azerbaycan ve Türkiye'de yatırımları olduğu bildirildi.





Bu arada vefat eden işadamı İtimat İsmaiyılov'un Star Gazetesi Yazarı Sevil Nureyeva ile evli olduğu öğrenildi.