Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Başkan Erdoğan'dan Kerbela mesajı

Başkan Erdoğan'dan mesajı

Başkan Erdoğan, " olayı, Müslümanlara tefrika ve husumet değil muhabbet ve birliğin lazım olduğu gerçeğini her yıl bizlere bir kez daha hatırlatıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Giriş Tarihi: 20.9.2018 18:28 Güncelleme Tarihi: 20.9.2018 18:50
Başkan Erdoğan'dan Kerbela mesajı

Türkiye Cumhurbaşkanı , Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin'in de şehit edildiği olayının, Müslümanlara tefrika ve husumet değil muhabbet ve birliğin lazım olduğu gerçeğini her yıl bir kez daha hatırlattığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan muharrem ayının 10'uncu günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Hicri 10 Muharrem 61'de vuku bulan hadisesinin ve orada yaşanan katliamın, üzerinden geçen 1379 yıla rağmen yürekleri yakmayı sürdürdüğünü vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Peygamber Efendimizin (S.A.V.) torunu Hazreti Hüseyin'in (R.A.) de şehit edildiği Kerbela olayı, Müslümanlara tefrika ve husumet değil muhabbet ve birliğin lazım olduğu gerçeğini her yıl bizlere bir kez daha hatırlatıyor. Cenab-ı Allah'tan gönüllerimizi Kerbela çölü olmaktan korumasını, İslam alemini birliğe, beraberliğe, uhuvvete ve kardeşliğe sevk etmesini niyaz ediyorum. Hazreti Hüseyin (R.A.) ile Ehl-i Beyt'in tüm mensuplarını rahmetle yad ediyor, tutulan Muharrem oruçlarının ve ifa edilen ibadetlerin Hakk katında kabul olmasını diliyorum."

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Başkan Erdoğan'dan Kerbela mesajı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN