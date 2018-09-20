Başkan Erdoğan'dan Kerbela mesajı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin'in de şehit edildiği Kerbela olayının, Müslümanlara tefrika ve husumet değil muhabbet ve birliğin lazım olduğu gerçeğini her yıl bir kez daha hatırlattığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan muharrem ayının 10'uncu günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Hicri 10 Muharrem 61'de vuku bulan Kerbela hadisesinin ve orada yaşanan katliamın, üzerinden geçen 1379 yıla rağmen yürekleri yakmayı sürdürdüğünü vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Peygamber Efendimizin (S.A.V.) torunu Hazreti Hüseyin'in (R.A.) de şehit edildiği Kerbela olayı, Müslümanlara tefrika ve husumet değil muhabbet ve birliğin lazım olduğu gerçeğini her yıl bizlere bir kez daha hatırlatıyor. Cenab-ı Allah'tan gönüllerimizi Kerbela çölü olmaktan korumasını, İslam alemini birliğe, beraberliğe, uhuvvete ve kardeşliğe sevk etmesini niyaz ediyorum. Hazreti Hüseyin (R.A.) ile Ehl-i Beyt'in tüm mensuplarını rahmetle yad ediyor, tutulan Muharrem oruçlarının ve ifa edilen ibadetlerin Hakk katında kabul olmasını diliyorum."