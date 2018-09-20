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'nin kalesinde "Sürpriz yumurta" tartışması

Genel Başkanı 'nun son yaptığı değişikliği ile Parti Örgütünden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı'na getirilen 'ya CHP'nin kalesi 'de 'Sürpriz yumurta' tepkisi.

ERHAN ÖZTÜRK
ERHAN ÖZTÜRK Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 20.9.2018 09:19 Güncelleme Tarihi: 20.9.2018 09:21
CHP'nin kalesinde Sürpriz yumurta tartışması

İl Örgütü'nün ev sahipliğinde düzenlenen toplantısına katılan Salıcı'nın, "Yerel lere kısa bir süre kaldı. Bu kadar kısa sürede ön seçim yetişmez. Ayrıca ön seçim olursa örgütler çalışmaz. Zaten örgüt yaşlandı. Yenilenmesi gerekir" şeklinde konuşunca toplantı salonunda sert tartışmalar meydana geldi. İzmir'de yapılan toplantıya Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un davet edilmemesi iki üyesini karşı karşıya getirdi. Toplantıya Salıcı'nın isteği üzerine İzmir'deki bazı ilçe belediye başkanlarının davet edilmemesine kızan Torun, Salıcı'yla tartıştı. Örgüt toplantısın kendisinden habersiz yapılmasına kızan Torun, Salıcı'yı arayarak "Benim haberim olmadan nasıl böyle bir toplantı yaparsınız? Ayrıca bazı ilçe belediye başkanlarını çağırıp, bazılarını çağırmamanızı anlayamadım" dedi.

SEN NASIL İKİNCİ ADAM OLDUN?

CHP'nin kalesi olarak görülen İzmir'de önceki gün Kültürpark'ta bulunan İsmet İnönü Kültür Merkezi'nde yapılan toplantıya Salıcı'nın sözleri damga vurdu. Salıcı'nın eleştirilerine karşılık veren bir partili, "Sen bu partide nasıl il başkanı oldun? Nasıl ikinci adam oldun? Sürpriz yumurtadan çıkmışsın, gelip bizi eleştiriyorsun. Daha düne kadar 'CHP kapatılmalı, vakıf halini almalıdır. CHP, sosyal demokrat bir parti değildir. Sosyal demokrasinin önündeki en büyük engeldir ve bu yüzden kapatılmalıdır' diyordun. Bunları söyleyen birisinin 'Örgüt yaşlı, değişmeli' sözleri doğru değildir" diyerek tepki gösterdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı 'ın yanı sıra bazı İzmir milletvekillerinin de katıldığı toplantıda Salıcı ile partililerin tartışması salonda gerilime neden oldu.


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CHP'nin kalesinde "Sürpriz yumurta" tartışması
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