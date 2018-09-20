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sanığı eski polis memuruna 7,5 yıl hapis, 1 polise beraat

'de, / soruşturması kapsamında görülen davalarda, polis memurluğundan ihraç edilen tutuksuz sanık Muhittin B., 7 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum edildi.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 20.9.2018 14:36 Güncelleme Tarihi: 20.9.2018 14:37
FETÖ sanığı eski polis memuruna 7,5 yıl hapis, 1 polise beraat

Aynı mahkemede, farklı dosyadan tutuksuz yargılanan polis memuru Necmettin O. hakkında ise beraat kararı verildi.

4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen / davalarında, tutuksuz sanıklar polis memurluğundan ihraç edilen Muhittin B. ile polis memuru Necmettin O., hazır bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla ele geçirilen dijital materyalde fişlendiği iddia edilen tutuksuz sanıklar, duruşmalarda beraatlerini talep etti. Cumhuriyet savcısı, mütalaasında, sanıkların 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan cezalandırılmasını ve kaçma şüphesiyle adli kontrol şartlarının yetersiz kalacağı gerekçesi ile hükümle birlikte tutuklanmasını istedi.

Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanık Muhittin B.'yi 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı ve mevcut halinin devamına karar verdi. Tutuksuz sanık Necmettin O.'nun ise 'delil yetersizliği'nden beraatine karar verildi.

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FETÖ sanığı eski polis memuruna 7,5 yıl hapis, 1 polise beraat
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