Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > FETÖ'nün hücre evlerine operasyon

'nün hücre evlerine operasyon

'da, / mensuplarınca "gaybubet" olarak adlandırılan adreslere yönelik operasyonda 17 kişi gözaltına alındı. Zanlılardan birine ait otomobilin motor kısmında, alüminyum folyoyla kaplanarak gizlenmiş 15 bin 500 dolar ele geçirildi

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 20.9.2018 10:32 Güncelleme Tarihi: 20.9.2018 10:35

'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (/) üyeleri tarafından "gaybubet" olarak adlandırılan hücre evlerine yönelik operasyonda 17 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüte ait kapatılan şirketlerde çalışan ve haklarında Bursa, , , ve cumhuriyet savcılıklarınca yakalama kararı bulunan bazı zanlıların Bursa'da saklandığını tespit etti.

Merkez Yıldırım, Nilüfer ve Osmangazi ilçelerindeki 13 hücre evine eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 17 kişiyi gözaltına aldı. Zanlılardan İ.K'ye ait otomobilin motor kısmında, alüminyum folyoyla kaplanarak gizlenmiş 15 bin 500 dolar ele geçirildi.

FETÖ sanığı eski emniyet amirine gözaltı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
FETÖ'nün hücre evlerine operasyon
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN