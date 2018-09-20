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ve aşkının kaynağı…

bugünkü yazısında sözde bir başsavcının açıklamalarından yola çıkarak darbe imasında bulunan ’li ’in ve aşkını kaleme aldı.

Giriş Tarihi: 20.9.2018 09:50 Güncelleme Tarihi: 20.9.2018 10:10
HDP ve FETÖ aşkının kaynağı…

MAHMUT ÖVÜR'ÜN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

Emekli Kurmay Albay, eski milletvekili , siyaset yapıyor görünse de aslında içinde yetiştiği darbeci-cuntacı zihniyetten kopamıyor. Ne zaman çıkıp konuşsa o zihniyeti yansıtıyor. En ilgisiz konularda bile...

Şimdi kamuoyu onun son söylediklerini tartışıyor. Bakın ne diyor: "Hâkimlerle, savcılarla görüşüyoruz. Onlara bazı yargılamaların, bu soruşturmaların niye sonuçlanmadığını soruyoruz... Onlar da bize, 'Türk yargısının durumunu biliyorsunuz, hâkim ve savcıların üçte biri sanık oldu, görevinden atıldı; dolayısıyla bizim iktidarı yargılayacak gücümüz yok iktidarı düşürmek muhalefete düşer, sizin göreviniz, siyasetçilerin görevi. Onları iktidardan indirin bakın biz onları nasıl yargılıyoruz göreceksiniz' diyor. Bunu söyleyenler arasında başsavcılar da var!"

Sanki karşımızda vesayeti kurumlaştıran 60 darbesini yapan albaylar cuntasından biri var. Bu konuşmada Çiçek'in zihniyetini yansıtan iki önemli tespit var: İlki, kendisine kumpas kurup yargılayan 'cü hâkimlerin atılmasına itiraz etmesi ve FETÖ'cü yargı kuşatmasından hiç söz etmemesi. İkincisi ise bir başsavcının seçilmiş bir iktidarı yargılamak istemesi.

Çiçek, kendisine kumpas kurup yargılayan FETÖ'cü hâkimlere sahip çıktığı gibi hiç FETÖ'cü yargı kuşatmasından da söz etmiyor. Daha vahimi bir başsavcının -kimse o başsavcı açıklanmalı- seçilmiş iktidarı "indirme" talebinden ve yargılamak istemesinden rahatsızlık duymaması.

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HDP ve FETÖ aşkının kaynağı…
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