Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > HDP’li başkan ve karısı uyuşturucuyla yakalandı

’li başkan ve karısı yla yakalandı

ve İzmir Emniyet Müdürlüklerince gerçekleştirilen çalışmada, Savur İlçe Başkanı Yedibela Kızılkaya'nın aracında ve evinde esrar bulundu. Sattıkları ların paralarını terör örgütü 'ya aktardıkları ileri sürülen Kızılkaya ve eşi gözaltına alınarak Mardin'e getirildi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 20.9.2018 15:11 Güncelleme Tarihi: 20.9.2018 15:28

Edinilen bilgilere göre, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Savur İlçe Başkanı Yedibela Kızılkaya'nın ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Kızılkaya'nın eşi ile birlikte İzmir'e gittiğini öğrenen polis, İzmir Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçti. İki ilin Emniyet Müdürlüklerinin gerçekleştirdiği ortak çalışmada, Kızılkaya'nın aracı durdurularak arama yapıldı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Aramada araçta esrar maddesi bulunurken, Kızılkaya ve eşi gözaltına alındı. Kızılkaya'nın Savur'daki evinde de arama yapan polis, burada da esrar ele geçirdi. Sattıkları uyuşturucuların paralarını terör örgütü 'ya aktardıkları ileri sürülen Kızılkaya ve eşi, getirildikleri Mardin Emniyet Müdürlüğünde alınan ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) telefonla ulaştığı HDP Mardin İl Eş Başkanı Eylem Amak, Kızılkaya'nın birkaç ay önce görevden alındığını ve ilçede kongre hazırlıkları yaptıklarını savundu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
HDP’li başkan ve karısı uyuşturucuyla yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN