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: 45 günde 366 terörist öldürüldü

Giriş Tarihi: 20.9.2018
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Alparslan'dan Osman Gazi'ye, en Fatih Sultan Mehmed'den Mustafa Kemal Atatürk'e kadar büyük kahramanlarla destanlaşan gaza ruhu ve gazilik geleneği, tarihe damga vurmuştur. Bugün aynı zamanda Atatürk'e Meclis tarafından gazi unvanı ve mareşal rütbesi verilmesinin 97'nci yıl dönümüdür. , FETÖ, PKK/KCK/ PYD-YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleri başta olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı 'ölürsek şehit, kalırsak gazi' anlayışıyla azim ve kararlılıkla mücadelesini sürdürmektedir. Son 45 günde yurt içi ve sınır ötesinde elebaşları dahil toplam 366 terörist etkisiz hale getirilmiştir. TSK'nın kahraman mensupları tarafından şehit ve gazilerimizin kanı bundan sonra da bırakılmayacak, ana, baba, eş ve özellikle evlatlarının gözyaşlarının da hesabı sorulmaya devam edecektir."
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Hulusi Akar: 45 günde 366 terörist öldürüldü
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