Hulusi Akar: 45 günde 366 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar:
"Alparslan'dan
Osman Gazi'ye, en Fatih
Sultan Mehmed'den Mustafa
Kemal Atatürk'e kadar büyük
kahramanlarla destanlaşan
gaza ruhu ve gazilik geleneği,
tarihe damga vurmuştur. Bugün
aynı zamanda Atatürk'e Meclis
tarafından gazi unvanı ve mareşal
rütbesi verilmesinin 97'nci yıl
dönümüdür. TSK
, FETÖ, PKK/KCK/
PYD-YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleri
başta olmak üzere her türlü
tehdit ve tehlikeye karşı 'ölürsek
şehit, kalırsak gazi' anlayışıyla azim
ve kararlılıkla mücadelesini sürdürmektedir.
Son 45 günde yurt içi ve
sınır ötesinde elebaşları dahil toplam
366 terörist etkisiz hale getirilmiştir.
TSK'nın kahraman mensupları tarafından
şehit ve gazilerimizin kanı bundan
sonra da bırakılmayacak, ana, baba, eş
ve özellikle evlatlarının gözyaşlarının da
hesabı sorulmaya devam edecektir."