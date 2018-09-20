Jandarma yüz yüze uyarıyor: Yayla evlerinde yaşam malzemesi bırakmayın

Karadeniz kırsalında terör örgütü PKK'nın en büyük destekçisi olarak bilinen yasadışı sol örgütler bölgedeki operasyonların sürmesinden dolayı yardım isteyen Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) üyelerine destek sağlayamadığı bu yüzden PKKlıların hedefinde boşalan yayla evleri olduğu öğrenildi.

Giresun İl Jandarma Komutanlığınca, yürütülen başarılı operasyonlar sonucu terör örgütünün temel gıda ve yaşam malzemesi bulmakta güçlük çektiklerini son alınan telsiz konuşmalarına yansıdı. Terör örgütünün kış yapılanmasını önlemek ve BTÖ mensuplarının temel gıda ve yaşam malzemesi teminini engellemek amacıyla, jandarma ekipleri Giresun mülki sınırlar içerisindeki yaylalarda evleri bulunan vatandaşları camilerde, kahvehanelerde ve evlerinde ziyaret ederek, örgüt mensupları tarafından alınabilecek yaşam malzemelerini yayla evlerinde bırakmamaları yönünde uyarılar yapıyor.



"PKK KARADENİZ'E DOĞUDAN GİREMEYİNCE ERMENİSTAN'A YÖNELDİ"

Öte yandan, Kuzey Irak üzerinden Karadeniz'e sızma girişimi yaparken öldürülen PKK'lı teröristler sonrası başarısız olan PKK'nın yeni planı deşifre oldu. Örgütün, Ermenistan'daki kamplarda bulunan teröristleri özellikle yasadışı sol terör örgütlerinin yoğun olarak yapılandığı Ağrı, Bingöl, Tunceli ve Tokat üzerinden Karadeniz dağlarına sokmaya çalıştığı ortaya çıkarıldı. Türkiye'ye sızan teröristlerin Gümüşhane, Giresun ve Trabzon kırsalına geçmeye çalıştığı tespit edildiği bilgisine ulaşıldı.