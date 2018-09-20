Son dakika: Gaybubet operasyonunda dolarlar arabanın kaputunda bulundu

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, FETÖ/PDY üyeleri oldukları tespit edilen 16 kişinin saklandıkları ve örgütün hücre evleri olarak bilinen gaybubet evlerini tespit etti. Tespit edilen adreslere sabah saatlerinde eş zamanlı baskın düzenleyen ekipler hakkında arama kararı bulunan 16 kişiyi gözaltına aldı.

ARABA KAPUTUNA GİZLENMİŞ 17 BİN 500 DOLAR

Operasyon yapılan evlerin birinde başka bir FETÖ dosyasından aranması bulunan bir kadın da gözaltına alındı. Operasyonda gözaltına alınan şahısların ev ve arabalarında arama yapan KOM ekipleri İ.K. isimli şahsa ait arabanın kaputuna gizlenmiş 17 bin 500 dolar para ele geçirdi.

Yapılan operasyonda firari şahısla birlikte gözaltına alınan 17 kişinin örgüte ait oldukları gerekçesiyle kapatılan kurum ve kuruluşlarda görev yaptıkları, şahısların byLock kullanıcısı oldukları ve örgüt içerisindeki faaliyetlerine halen devam ettikleri öğrenildi. Örgütün hücre evlerinde gizlenen ve örgütsel faaliyetlerini buradan yürütmeye devam eden şahıslar ilk işlemleri yapılmak üzere KOM şube müdürlüğüne götürüldü. Şahıslar buradaki sorgularının ardından adli makamlara sevk edilecek.