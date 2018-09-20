Tazminat ödemeye doymadı

CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
, seçimlerdeki başarısızlığına partisinden gelen tepkileri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'a karşı kullandığı iftira ve hakaret diliyle savuşturmaya çalışıyor. Katıldığı program ve siyasi toplantılarda yaptığı konuşmalarda her fırsatta Erdoğan ve ailesini hedef alan Kılıçdaroğlu, açılan davalara ve mahkum olduğu tazminat kararlarına rağmen iftira siyasetine devam ediyor. İYİ NİYETE KARŞI İFTİRA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimin ardından jest yaparak Kılıçdaroğlu hakkında açtığı 14 davadan vazgeçmişti. Kılıçdaroğlu ise Erdoğan'ın iyi niyetine karşı 'Man Adası' iftirasını ortaya attı. Kılıçdaroğlu'nun iftirası yargı kararı ile tescillendi. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen 3 ayrı davada Kılıçdaroğlu, Erdoğan ve yakınlarına 698 bin TL tazminat ödemeye mahkum edildi. Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun kendisine yönelik iftira ve hakaretleri nedeniyle bugüne kadar 29 dava açtı. Sonuçlanan 12 davada Kılıçdaroğlu toplam 870 bin TL tazminat ödemeye mahkûm oldu. Kılıçdaroğlu aleyhine açılan 250 bin TL'lik tazminat davası ile 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlaması ile açılan 2 ayrı dava ise devam ediyor.