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Başkanı ’da

Başkanı , resmi temaslarda bulunmak için ’ın başkenti Bakü’ye geldi. Yıldırım Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi’nin 100. kuruluş yıldönümü törenine katılacak

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 20.9.2018 22:13
Başkanı , resmi temaslarda bulunmak üzere 'ın başkenti Bakü'ye geldi. Yıldırım'ın uçağı saati ile 20.20'de Bakü Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı. Yıldırım'ı havalimanında Azerbaycan-Türkiye Parlamentolar arası Dostluk Grubu Başkanı Ehliman Emiraslanov, Türkiye Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral ve büyükelçilik çalışanları karşıladı. Binali Yıldırım karşılamadan sonra kalacağı otele geçti.
Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Oktay Asadov tarafından Bakü'ye davet edilen TBMM Başkanı Yıldırım yarın Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi'nin 100. Kuruluş Yıldönümü Töreni'ne katılacak.
Törene Türkiye, Suudi Arabistan, Gürcistan, Afganistan, Kuveyt, Bahreyn, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Cibuti, Endonezya, Pakistan ve Umman Meclis Başkanları katılacak. Rusya, , Macaristan, Polonya, Sırbistan, Karadağ, Çek Cumhuriyeti, Kazakistan, Özbekistan, Tacikistan ve Vietnam'ın Meclis Başkan Yardımcılarının da bulunacağı törene toplamda 150 milletvekili yer alacak.
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TBMM Başkanı Binali Yıldırım Azerbaycan’da
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