TBMM Başkanı Binali Yıldırım: Meclisimiz 1 Ekim’e hazır

TBMM
Başkanı Binali Yıldırım
, 27. Dönem 1. Yasama Yılı'nda milletvekili sayısının 600'e çıkması nedeniyle Meclis'te devam eden çalışmaları inceledi. Genel Kurul Salonu'nda koltuk sayısını artırma ve TBMM Halkla İlişkiler Binası'ndaki yeni oda tahsisine ilişkin çalışmalarda sona gelindiğini söyleyen Yıldırım, "Her milletvekilimizin çalışma odaları hazır. Komisyonların hem toplantı odaları hem de çalışma mekanları tamamen gözden geçirildi ve her yönüyle hazır hale getirildi. Meclisimiz 1 Ekim'e hazır" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1 Ekim'de yeni yasama yılının açılış konuşmasını yapacağını belirten Yıldırım, "Ülkemizin içinde bulunduğu şartları dikkate alarak daha verimli, daha az münakaşa, daha çok müzakereyi esas alan bir çalışma anlayışıyla Meclisimizi azami verimlilikte çalıştırmayı hedefliyoruz" diye konuştu.