Tepelerine bomba yağdı: 8 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Irak
'ın kuzeyindeki Haftanin ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatında, üs bölgelerine saldırı hazırlığı yapan 8 terörist etkisiz hale getirildi. Önceki gün Kuzey Irak'ın Zap bölgesinde düzenlenen hava operasyonunda etkisiz hale getirilen 5 teröristten bir kadın teröristin, PKK ile birlikte hareket eden terör örgütü MLKP üyesi Sarin kod adlı Şevin Söğüt olduğu belirlendi.
Bingöl'de geçen hafta perşembe günü merkeze bağlı Aşağıköy'de bulunan Hasar deresi mevkisinde etkisiz hale getirilen 4 teröristin kullandığı 2 sığınak da bulundu. Sığınaklarda ise 2 Kanas keskin nişancı tüfeği, 4 el bombası, 2 el telsizi ve çok sayıda yaşam ve giyim malzemesi ele geçirildi. Siirt'in Pervari ilçesindeki Herekol Dağı bölgesinde de terör örgütüne ait 200 CD, bir not defteri, bir boş Kalaşnikof şarjörü, çeşitli ebat ve miktarlarda pil ile sağlık malzemeleri bulundu. YENİ ANKA'LAR GÖREVE BAŞLADI
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından Hava Kuvvetleri Komutanlığına yeni 2 ANKA
-S teslim edildi. Batman'daki uçuşların ardından 3'üncü kademe teslimatlar da gerçekleştirildi. Böylece Hava Kuvvetleri envanterindeki ANKA-S sayısı 8'e yükseldi. 10 bin saat uçuş süresine ulaşan ANKA'lar, sınır güvenliği ve terörle mücadeleye de güç katıyor.