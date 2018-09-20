Zor bir süreç ama çaresiz değiliz

AK Parti
Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Anadolu Yayıncılar Derneği'nin düzenlediği "Anadolu Sohbetleri" programına katıldı. Kurtulmuş buradaki konuşmasında, Türkiye
'nin uluslararası ekonomik bir saldırı süreciyle karşı karşıya kaldığını, bu sürecin zaman zaman hızını artırarak veya yavaşlatarak devam ettiğini söyledi. Kurtulmuş, "Bu operasyon sadece Türkiye'ye karşı değil, Türkiye üzerinden bütün ülkelere, özellikle gelişmekte olan ülkelere verilen bir mesaj. Tarafınızı seçin. Benden yana mısın, benim karşımda mısın' mesajıdır. Zor bir süreçteyiz ama çaresiz değiliz. Çok farklı kartları tutabilecek yeteneğimiz ve imkânımız olduğunu düşünüyorum" dedi. Kurtulmuş, yerel seçimde planlanan AK Parti ve MHP
ittifakı ile ilgili ise, "İttifak meselesi, AK Parti için stratejik bir adım değil, taktik bir konu" diye konuştu.