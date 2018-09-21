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7 Yıldır aranan 4 ’lı yakalandı

Kağıthane'de 2011'de ele geçirilen patlayıcı madde ve molotof kokteyli ile ilgili yapılan soruşturma kapsamında hakkında yakalanma kararı bulunan 1'i kadın 4 'lı terörist, İstanbul, ve 'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 21.9.2018 16:02 Güncelleme Tarihi: 21.9.2018 16:05

Güvenlik kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, terör örgütü 29 Temmuz 2011'de BDP İl Teşkilatı ile birlikte gerçekleştirilen 'Halk Şöleni' adlı organizasyona katılan bir otomobil güvenlik güçlerince durdurulmuş, içinde saldırı amaçlı hazırlanan patlayıcı ve molotofkokteyli ele geçirilmişti.

EŞ ZAMANLI OPERASYONLA YAKALANDILAR

Patlayıcıların üzerindeki parmak izlerinden yola çıkan polis, bölücü terör örgütü /KCK üyesi 4 teröristi yakalamak için 7 yıldır çalışmalarını sürdürdü. O tarihte elde edilen çalışmalar doğrultusunda hakkında yakalanma kararı ile aranan 1'i kadın 4 PKK üyesi, İstanbul, ve 'da bu sabaha karşı düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Teröristlerden 2'sinin İstanbul, diğer 2'sinin ise Şanlıurfa ve Malatya'da yakalandığı öğrenildi. Gözaltına alınan 4 PKK'lı teröristin, ifadeleri alınmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şubesine getirildiği bildirildi.

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7 Yıldır aranan 4 PKK’lı yakalandı
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