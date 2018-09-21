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'da terör operasyonu

'da terör örgütü TKP/Kıvılcım ile irtibatları tespit edilen ve daha önce gözaltına alınan şüphelilerden, biri uyruklu 3 kişi tutuklandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 21.9.2018 07:31 Güncelleme Tarihi: 21.9.2018 07:31
Ankara'da terör operasyonu

Alınan bilgiye göre, terör örgütü TKP/Kıvılcım ile irtibatları tespit edilen ve Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 4 zanlıdan, uyruklu Max Z. ile Hatice G. ve Mithatcan T. "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelilerden Burçin T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü TKP/Kıvılcım ile irtibatları tespit edilen ve haklarında gözaltı kararı verilen 8 şüpheliden 4'ü gözaltına alınmıştı.

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Ankara'da terör operasyonu
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