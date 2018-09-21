Başkan Erdoğan’dan Kerbela mesajı: Müslümanlara husumet değil birlik lazım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Hicri takvime göre 10 Muharrem
61'de gerçekleşen, Hz. Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin'in Kerbela
'da şehit edilmesinin yıldönümünde, Twitter'dan anlamlı bir mesaj paylaştı. Müslümanların arasındaki ilişkiye, kardeşliğe, birlik ve beraberliği dikkat çeken Erdoğan, şöyle dedi: "10 Muharrem 61 tarihinde vuku bulan Kerbela hadisesi ve orada yaşanan katliam, üzerinden geçen 1379 yıla rağmen yüreklerimizi yakmayı sürdürüyor. Peygamber Efendimizin (S.A.V.) torunu Hazreti Hüseyin'in (R.A.) de şehid edildiği Kerbela olayı, Müslümanlara tefrika ve husumet değil, muhabbet ve birliğin lazım olduğu gerçeğini her yıl bizlere bir kez daha hatırlatıyor. Cenab-ı Allah'tan gönüllerimizi Kerbela çölü olmaktan korumasını, İslam âlemini birliğe, beraberliğe, uhuvvete ve kardeşliğe sevk etmesini niyaz ediyorum."
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da Twitter hesabından yaptığı 10 Muharrem paylaşımda, "Bu özel günün, İslam dünyasında hala süren zulmü, hüznü ve matemi dindirecek şekilde kardeşliğimizi güçlendirmeye vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.