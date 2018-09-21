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merkezli terör operasyonu

merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, terör örgütü üyesi oldukları ileri sürülen 4 kişi yakalandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 21.9.2018 16:27
İstanbul merkezli terör operasyonu

Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü içinde faaliyet gösteren ve geçmiş yıllarda kentte meydana gelen birçok olaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında, 21 Eylül'de İstanbul, ve 'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin, 20 Temmuz 2011'de Kağıthane'de bir araçta bulunan çok sayıdaki molotof kokteylinde parmak izleri bulunan kişiler olduğu öğrenildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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İstanbul merkezli terör operasyonu
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